İSDEM Trabzon Caddesini denetledi

Lokanta ve market gibi vatandaşların sıkça kullandığı alanlarda İSDEM (İl Salgın Denetim Merkezi) ekipleri tarafından yapılan denetimler çerçevesinde vatandaşlar bilgilendirildi.



Dulkadiroğlu Belediye’si zabıta ekipleri ile Kahramanmaraş Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri, Trabzon caddesinin dört bir yanında Covid-19 denetimlerini gerçekleştirdi.





Vatandaşların ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar ve esnaf Covid-19’a karşı bilgilendirildi.

