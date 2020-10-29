İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel gündemi değerlendirdi!
İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde Azerbaycan ve İskenderun da yaşanan olaylara dikkat çekti.
KAHRAMANMARAŞ 29.10.2020, 13:37 29.10.2020, 19:37
İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel yaptığı değerlendirmede Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğuna dikkat çekti.
İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel açıklamasının devamında geçtiğimiz günlerde İskenderun’da yaşanan patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak her türlü terör eyleminin karşısında olduklarını belirtti.
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