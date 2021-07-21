Jandarma ekipleri Hacımustafa Mahallesinde uygulama gerçekleştirdi
Onikişubat İlçe J.K.lığı Jandarma Trafik Timleri ve Aksu TV Haber ekipleri ile müşterek olarak Kahramanmaraş Onikişubat Hacımustafa Mahallesinde Bayram nedeni ile meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, Drone İle Trafik Denetimi yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2021, 15:59
Uygulamada sürücüler genel trafik kuralları konusunda bilgilendirildi ve bayram süresince uykusuz araç kullanılmaması trafik kurallarına uyulması kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı.
Sürücülere bayram şekeri ikramı ve çocuklara Jandarma oyuncak araba takdimi edildi.
Jandarmadan yapılan açıklama da kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.
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