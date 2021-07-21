Jandarma ekipleri Hacımustafa Mahallesinde uygulama gerçekleştirdi

Uygulamada sürücüler genel trafik kuralları konusunda bilgilendirildi ve bayram süresince uykusuz araç kullanılmaması trafik kurallarına uyulması kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı.

Sürücülere bayram şekeri ikramı ve çocuklara Jandarma oyuncak araba takdimi edildi.

Jandarmadan yapılan açıklama da kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.