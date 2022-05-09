 Jandarma ekipleri öğrencilere Trafik Eğitim Parkında eğitim verdiler

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilkokul öğrencilerine trafik haftası kapsamında, trafik bilincinin artırılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından hem uygulamalı hem de teorik eğitim verildi.

Jandarma personelleri tarafından okul, yaya geçidi, trafik ve işaretleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler daha sonra ekipler tarafından motosikletlere bindirilerek keyifli dakikalar geçirdi.