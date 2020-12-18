Jandarma'dan öğrencilere trafik dersi
Pandemi sürecinde EBA üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verilecek.
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2020, 18:37 18.12.2020, 19:40
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından pandemi nedeniyle ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimini Milli eğitimin EBA sistemi üzerinden vermeye başladı.
İlk olarak Onikişubat ilçesi kutlar Mahallesi'nde bulunan ilköğretim okulu'nda 38 öğrenciye EBA üzerinden yaya geçitleri ve bisiklete binme kuralları ile ilgili trafik eğitimi verildi.
Bu kapsamda tüm ilçelerde jandarma sorumluluk alanında bulunan okullarda Trafik eğitimi verilmeye devam edilerek çocuklara trafik kurallarına uymaları konusunda farkındalık oluşturulacaktır.
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