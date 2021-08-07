Onikişubat ilçesinde kadın esnaflara yönelik gerçekleşen ziyarette Başkan Gül Çitil Okur kadın esnafların istek ve taleplerini dinledi.



Pandemi de zor süreç geçiren esnafa moral niteliğinde ziyaretler gerçekleştiren Ak Kadrolar, sahada esnaf ve vatandaşlarla birlikte olmayı sürdürüyor.



Ziyaretler kadın esnaflar tarafından takdirle karşılandı. Kadın girişimciler Başkan Okur’a ziyaret için teşekkür etti.

Esnaf Ziyaretine İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı Meral Şirikçi de katıldı.



KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kadın kooperatiflerine yönelik hibelerinin bulunduğunu anımsatan Okur, “Biz genel merkez kadın kollarımızın başlatmış olduğu “Kadının Emeği Türkiye'nin Geleceği” projesi kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarımızdan destek alan hanım esnaflarımızı ziyaret ettik. Kadınları önemsiyoruz kadınların Kahramanmaraş ekonomisi ve ülke ekonomisine kattığı destekler ve kazandırdığı ekonomik değer bizim için çok önemli Çünkü her kadın bir anne bir eş ve bu emeği kendi ailesinden kendi çoluğundan çocuğundan ve hane halkından esirgeyerek buraya sunuyor. Dolayısıyla ekonomiye katılan her bir emek bizim için çok değerli “Kadının Emeği Türkiye'nin Geleceği” projesi için esnaf ziyaretlerimize de devam edeceğiz.” diye konuştu.



Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, kadınların, kalkınmada ve ekonomide yerlerini etkin şekilde ifade etmek istediklerini vurgulayarak; “Bugünkü yaptığımız esnaf ziyaretlerinin birkaç tanesine sizler de eşlik ettiğiniz öncelikli olarak ben Aksu Haber’e teşekkür ediyorum. Yaptığımız esnaf ziyaretlerinde bizim hükümetimizin AK Parti hükümetinin aslında hangi şartlarda olursa olsun esnafının yanında olduğunu göstermekti. Bizim Kadın Kolları olarak önceliğimiz kadın esnaflarımızın ziyaretiydi. Kadın esnaflarımızın içerisinde de özellikle üretim haneleri olan esnaflarımızı tercih ettik. Gördük ki pandemi sürecinde kapalı olan tüm esnaf grupların da aslında kadın üreticiler hiç durmadılar sürekli üretmeye devam ettiler. Yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarını ve siparişlerini hem stok oluşturdular hem de gelmiş olan siparişlerini gönderdiler. En son ziyaret ettiğimiz işletmemizde dünyanın birçok ülkesine siparişlerinin olduğunu aslında pandeminin avantaj olduğunu sakin sakin siparişlerini gerçekleştirip gönderdiğini söylediler. Bu bizi mutlu etti; Görüştüğümüz diğer esnaflarımızla pandeminin verdiği zorluklara rağmen üretim hakkında neler yaşandı üretim sonrasında satış ve pazarlama tarafında nasıl bir strateji izlemek gerekiyor idi onların paylaşımını yaptık. Ziyaret kapsamında kurum ve kuruluşlardan destek alan esnaf girişimci kadınlarımızın dillendirdiği konu desteklerin kendilerine güç kuvvet verdiği ve bu güçle birlikte bir adım daha ileriye götürerek daha büyük çalışmalar yaptıklarıydı. Bu bizi mutlu etti; AK Parti Kadın kollarının “Kadının Emeği Türkiye'nin Geleceği” projesinde de ne kadar güzel bir adım atmış olduğunu görmüş olduk.” dedi. Muhabir: Gökhan ÇALI