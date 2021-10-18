Kahramanmaraş 5 gün boyunca 100’e yakın etkinliğe ev sahipliği yapacak

Heyecanla beklenen etiklikler 18 Ekim Pazartesi start verildi. Toplamda 15 ülkeden yazar ve şairlerin katılımıyla, 5 gün boyunca 100’e yakın etkinliğin kültür sanat dostlarıyla buluşacağı programın ilk gününde 7 etkinlik birden düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ 18.10.2021, 17:23
Kahramanmaraş 5 gün boyunca 100’e yakın etkinliğe ev sahipliği yapacak

Bunlardan bir tanesi de Süha Erler Anadolu Lisesi’nde yazarlar Can Acer ve Adriana Hoyos öğrencilerle bir araya geldi.

Yazarlar burada öğrencilere tecrübelerini  paylaştı.

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8. Everton 8 14
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11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
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14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
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1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
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12. Mallorca 9 11
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