Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun’dan önemli uyarılar!

Coşkun, Kahramanmaraş halkının deprem afetine karşı bugünden başlayarak tedbir alması gerektiğini önemine vurgu yaparak şunları söyledi.



“Kahramanmaraş ilimizden Doğu Anadolu fay hattının Gölbaşı Türkoğlu sekmendi geçmektedir. Yaklaşık 15 kilometre mesafesi bulunmaktadır. Bu segmentin uzunluğu 100 kilometre civarında ve 7'nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip. Yani şunu belirtmek istiyorum ilimiz deprem riski açısından gerçekten çok önemli bir bölgede yüksek risk taşıyan bir bölgede Bu nedenle tüm Vatandaşlarımızın tüm bireylerin Kahramanmaraş halkının deprem afetine karşı bugünden başlayarak tedbir alması gerekmektedir.”



Afad İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, “deprem krizinde ne tür davranışlarda bulunması gerektiğini içeren bir aile planı hazırlanması gerekmekte” dedi.



“Bu tedbirlerin tabii ki başlangıcı birey ve aile dediğimiz evimizden başladı bu tedbirler almamız gerekiyor öncelikli olarak tüm aile bireylerinin oturup bir deprem afet planı hazırlanması lazım yani deprem öncesinde ne tür hazırlıklar yapmaları gerektiği deprem sırasında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrasında binayı boşalttıktan nereye gitmesi gerektiği ve ne tür davranışlarda bulunması gerektiğini içeren bir aile planı hazırlanması gerekmektedir.



Bu birey ve aile eğitimlerimiz Bu yıl afet eğitim seferberliği kapsamında il afet ve acil durum Müdürlüğü tarafından Vatandaşlarımızın başvurması halinde bu eğitimlerimize dahil etmekteyiz vatandaşlarımızı bu eğitimleri vermekteyiz. Gerçekten Hayati bir konu deprem öldürmez bina öldürür diyoruz Bu nedenle vatandaşlarımızı öncelikli olarak bu oturdukları binadan başlayarak bu tedbirleri almaya depremle ilgili basit tedbirleri Hayatının bir parçası haline getirmeye davet ediyoruz.”

Muhabir: Gökhan ÇALI