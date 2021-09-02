Kahramanmaraş Barosu, aşure etkinliği düzenledi!

Kahramanmaraş Barosu, Muharrem Ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenledi.

KAHRAMANMARAŞ 02.09.2021, 14:38 02.09.2021, 18:14

Baro Binası önünde düzenlenen etkililiğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, Baro Üyeleri, Avukatlar ve Adliye çalışanları katıldı.

Aksu Haber'e Açıklamada Bulunan, Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül İse, Muharrem ayı dolayısıyla birlik ve ebraberlik emsajları verdi

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