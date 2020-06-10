Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirdi!

Düzenlenen toplantıya, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman GÖĞEBAKAN, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver ÇETİNKAYA, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Metin AKKAYA, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet AKKÜNCÜ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ali ASLAN, Çalışma ve İşkurumu İl Müdür Yardımcısı İsmail ÇETİN, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Araştırma Görevlisi Kadir GÜREL, Dulkadiroğlu Ziraat Odası Başkanı Mehmet ÇETİNKAYA, Baro Temsilcisi Av. Mustafa ÇAPRAK, Kızılay Yönetim Kurulu Başkanı adına Mustafa BAL ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ejder ÖZYAŞAR katıldı.

Sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyularak gerçekleştirilen toplantıda Denetimli Serbestlik Müdürü Ejder ÖZYAŞAR tarafından yapılan sunumda, bir önceki toplantıdan bu yana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce gerçekleştirilen topluma kazandırma çalışmaları, meslek edindirme kursları ve sosyal faaliyetler hakkında bilgi verildi. Pandemi sürecinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilecek projelerin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

Korona Virüs (COVID-19) salgının en kısa sürede ortadan kalkması temennisiyle, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün topluma yararlı projelerinde yeniden bir arada olmayı diliyoruz.