Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu İftar Programı Düzenledi

Aykut Balcıoğlu başkanlığında önemli çalışmalara imza atan ve sık sık gündeme gelen Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu, Ramazan ayı münasebetiyle güzel bir programa daha imza attı.



Programın açılış konuşmasını KAGEGİK Başkanı Aykut Balcıoğlu yaptı. “Ramazan ayında sohbet edelim gönüller arasında köprü oluşturalım istedik” dedi ve katılımcılara teşekkür etti.



Daha sonra kürsüye gelen Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise şunları söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Genç girişimcilerin bu tür faaliyette bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile gençler katılırken, programda protokol üyeleri, masalara dağılarak gençlerle birlikte iftar yaptı.