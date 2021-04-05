Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal: '5 Nisan Kahramanmaraş’ın bayramıdır'

“Milletlerin tarih boyunca düşman karşısında büyük zorluklara göğüs gererek, cesaret ve fedakârlıkla şehrini, memleketlerini işgal ve sömürge olmaktan kurtardıklarına şahit olmuşuzdur.

Bu mücadeleyi veren milletlerin çoğu dışarıdan herhangi bir yardım almadan sadece o şehrin insanlarının verdikleri destekle bu başarıyı ulaşmış ve tarihte unutulmaz izler bırakmışlardır.

Maraş halkı, 21 Ocak 1920'de başlayan ve 11 Şubat 1920'ye kadar 22 gün süren Kurtuluş Mücadelesiyle kendi şehriyle birlikte, civar şehirleri de kurtarma şerefine erişmiştir.

Sütçü İmam Olayıyla başlayan Maraş savunması, Türk insanının tutsak olmayı, düşman işgalini, yabancılar tarafından dinine ve geleneğine saldırıya nasıl karşı koyacağını da göstermiştir. Sütçü İmam’ın o gün açtığı ateş Maraş savunması sırasında bir sembol olarak tüm vatana cesaret vermiştir.

Maraş halkı, dönemin en modern silahları ile donatılmış 5000’inden fazla Fransız askeri ve onların içerideki destekçisi çetelere karşı, olağanüstü bir mücadele vermiştir.

Bu mücadelede Maraş’ın erkeği, kadını, yaşlısı ve genci ellerine geçirdikleri silah, balta, kazma ve sopalarla kahramanca çarpışarak 22 gün süren bir mücadele sonunda Millî Mücadele’nin ilk zaferini kazanmıştır.

Fransız ordusu, 11- 12 Şubat 1920 gecesi bir daha geri dönmemek üzere şehri terk edip, çekilip gitmek zorunda kalmıştır.

Bu fedakarlıklarla Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra Ankara’dan Maraş’a bir yazı gönderilmiş, Millî Mücadele’ye katılanların listesi istenmiştir.

Gönderilen cevabi yazıda: “Maraş’ta Millî Mücadele’ye katılmayan tek fert bile yoktur.” Denilerek, İstiklal Madalyasının şehir adına verilmesi istenmiştir. Bu cevaptan sonra, 5 Nisan l925 tarihinde toplanan TBMM “Maraş adına İstiklal Madalyası Verilmesi” kararlaştırılmıştır.

Büyük bir gururla Milli Mücadeledeki kahramanlıklarını anlattığımız, gelecek nesillere miras bıraktığımız Kahraman ecdadımızın vatan sevgisini, zalimlere karşı dik duruşunu, birlik ve beraberlik ruhunu hep yaşatmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle şehrimize “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” verilişinin 96. yıl dönümünü kutluyor, bizlere bu gururu yaşatan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum.”