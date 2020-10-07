Kahramanmaraş'ta Amatör Spor Kulüpleri ziyaretleri başladı!

Bu manada Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Boz beraberinde Kahramanmaraş MÜSİAD Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu ile birlikte Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı Yaşar Hopur’u ziyaret etti.

Güreş İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı Yaşar Hopur, ziyarete gelenlere teşekkür ederek mutluluğunu ifade etti.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, ''Yaşar başkanımızın Kahramanmaraş’a verdiği hizmetlerde her zaman yanında destek olacağım'' diye konuştu.

Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’da, ''pandemi nedeniyle spor haftamızı amatör sporcularımızı ziyaret ederek kutladık'' dedi.