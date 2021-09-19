Kahramanmaraş'ta Avrupa Hareketlilik Haftası dolu dolu geçiyor

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan, ulusal koordinasyon görevini Türkiye Belediyeler Birliğinin yürüttüğü Avrupa Hareketlilik Haftası, “sürdürülebilir ulaşım: sağlıklı ve güvenli hareketlilik” sloganıyla Kahramanmaraş'ta bisiklet sürme ve yürüyüş etkinliğiyle başladı.

Kültür Merkezi Kavşağı'nda bisiklet sporcuları ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen "Kısa Parkur Bisiklet Turu"nda Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, çek cumhuriyeti Büyükelçisi pavel vacek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de pedal çevirdi.

Büyükelçi pavel vacek, programda yaptığı konuşmada, etkinliğe gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise şunları söyledi.

Etkinlikte 19 Eylül gaziler günü dolayısıyla gazi çocuklarına Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi.