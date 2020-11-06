Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlığa teşebbüse 2 tutuklama
Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlığa teşebbüs iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 06.11.2020, 23:16
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JSAT) ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yusufhacılı Mahallesi'nde bir bağ evinden hırsızlığa teşebbüs olayı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgede fiziki ve teknik çalışma yapan ekipler şüpheli Y.A. (24) ve R.Y'yi (22) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan suç kayıtlarının bulunduğu ve jandarmadaki ifadelerinde suçlarını kabul ettikleri ifade edildi.
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