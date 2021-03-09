Kahramanmaraş'ta bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 09.03.2021, 16:44 09.03.2021, 19:16
Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Avşarlı Mahallesi'nin, son günlerde vaka sayılarının artması nedeniyle 10 gün karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Karar üzerine jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.
Öte yandan, mahallelinin zorunlu ihtiyaçlarının ilgili birimlerce karşılanacağı ve karara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı belirtildi.
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