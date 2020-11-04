Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde de kurslar kaldığı yerden devam ediyor!

Konuyla ilgili Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Boz, “Yeni normalleşmeyle birlikte pandemi döneminde ara vermek zorunda kaldığımız birçok branşımıza geri dönüş yapmış olduk. Ben buradan özellikle ailelerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizler tüm gençlik ve spor il müdürlüğü çalışanları olarak koronavirüs önlemlerini alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz ve ailelerde bizlere güveniyor. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatırız” diye konuştu.