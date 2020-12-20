Kahramanmaraş'ta görev yapan polis koronavirüse yenik düştü

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ali Pınar, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi’ne koronavirüs tedavisi için getirilmişti.

Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören polis memuru Pınar, virüs ile savaşı kaybetti ve kayatını kaybetti.