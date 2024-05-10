Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çarşının Eski İhtişamına Kavuşturulması İçin Adım Attı Ve Projelerin Hazırlanmasını Tamamladı.

Şimdi Gözler, Projelerin Hayata Geçirilmesi İçin Gereken Fonların Sağlanması Ve Restorasyon Çalışmalarının Başlaması Konusunda Kültür Ve Turizm Bakanlığı'na Çevrildi.

Yerel Yönetimler Ve Çarşı Esnafı, Bakanlığın Bu Projeyi Öncelikli Olarak Ele Almasını Ve Gerekli Adımların Bir An Önce Atılmasını Umuyor.

Tarihi Kapalıçarşı'nın Restorasyonu, Sadece Bir Yapıyı Kurtarmakla Kalmayıp, Kahramanmaraş'ın Kültürel Mirasını Koruma Ve Şehrin Turizmine Katkı Sağlama Potansiyeline Sahip.

Bu Kritik Süreçte, Kahramanmaraş'ın Tarihine Sahip Çıkılması Ve Tarihi Kapalıçarşı'nın Gelecek Nesillere Sağlam Ve Canlı Bir Şekilde Aktarılması İçin Hızlı Ve Etkili Müdahaleler Büyük Önem Taşıyor. Şehrin Tarihini Ve Kültürel Zenginliklerini Korumak, Aynı Zamanda Ekonomik Ve Sosyal Anlamda Canlanmayı Da Beraberinde Getirecek Bir Adım Olacaktır.