Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 04.08.2021, 08:37
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Y.Ş. idaresindeki 46 ADL 152 plakalı ve E.A. yönetimindeki 46 FJ 567 plakalı otomobiller, Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler ile M.Ş, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

#Kahramanmaraş #trafik kazası #yaralı
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