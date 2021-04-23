Kahramanmaraş'ta jandarma ve polis ekipleri konvoy oluşturarak çocukların bayramını kutladı

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde toplanan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarla siren ve kornalar eşliğinde hareket etti.

Motorize polis ve jandarma ekiplerinin de katıldığı konvoy, Emniyet Müdürlüğü önünden başlayarak, Madalyalı Kavşak, Trabzon Bulvarı, Necip Fazıl Bulvarı ve İl Jandarma Komutanlığı güzergahlarında kortej geçişi yaptı.

Ekiplerin geçişi sırasında evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar ve çocuklar, alkışlarla ve ellerinde Türk bayraklarıyla konvoya destek verdi.



