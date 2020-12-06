Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı!
Kahramanmaraş'ta kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 06.12.2020, 11:25
Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesi'ndeki kayalık alanda köpek sesinin geldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yetkililerden yardım istedi.
İhbar üzerine, olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kurtarılan köpek, itfaiye ekiplerinin mama vermesinin ardından doğaya bırakıldı.
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