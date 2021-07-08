Kahramanmaraş'ta koyunların üzerine yıldırım düştü!
Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu sürüdeki 86 koyun telef oldu.
KAHRAMANMARAŞ 08.07.2021, 13:33 08.07.2021, 14:09
Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi Zorkun Yaylası Atlık mevkiinde Cuma Uzun'a ait koyunlar otlanırken sürünün üzerine yıldırım düştü.
Sürüdeki 100'ün üzerindeki koyundan 86'sı telef oldu. Olay sonrası bölgeye intikal eden Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.
Araç yolu bulunmayan bölgenin sarp kayalıklardan oluştuğu ve telef olan hayvanların nasıl imha edileceği belirsizliğini koruyor.
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