Kahramanmaraş'ta o besicinin büyükbaş hayvanları yok sattı!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle vatandaşlar bayram alış verişlerini kontrollü sosyal yaşam kurallarına uyarak yapmaya dikkat ediyor.

Kurban Bayramı nedeniyle kentte yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar kurbanlık telaşına düştü. Bazı Besiciler Kurban Bayramına sayılı günler kala büyükbaş hayvanın kalmadığını açıkladı.

Kahramanmaraş’ta 15 yıldır besicilik yapan İhsan Yıldırım, bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle kurbanlık satışında düşüş olmasını beklediği, ancak geçmiş yıllara göre satışların daha iyi olduğunu belirtti.

Koronavirüs tedbirlerine uyarak kurbanlık satışı yaptığını ifade eden Yıldırım, “Kurbanlık almak için gelen vatandaşlarımızın maske takmalarını sağladık. Kurbanlık satışında pazarlık yaparken kesinlikle el sıkışmadan yaptık. Koronavirüs nedeniyle kurbanlık satışlarında düşüş olacağını düşünüyordum. Önceleri Kurban Bayramı’na 1 ay kala hayvan satışı başlardı. Bu yıl Kurban Bayramı’na 1 ay kala 75 büyükbaş hayvan satıldı. Şuanda elimde hiç büyükbaş hayvan kalmadı. Kurbanlık fiyatlarına gelince büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı 22 lira ile 25 lira arasında satışa sunuluyor. Küçükbaş hayvanların ise kilogram fiyatı 24 lira ile 26 lira arasında değişiyor.” diye konuştu.