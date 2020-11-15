Kahramanmaraş'ta polis ekipleri kentin birçok noktalarında maske denetimi yaptı!
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ek genelgelerle birlikte maskesiz gezmek yasaklanmıştı.
KAHRAMANMARAŞ 15.11.2020, 14:38 15.11.2020, 19:38
Buna bağlı olarak Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar alarak Kahramanmaraş’ta maskesiz gezmeyi yasakladı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de kent genelinde vatandaşların genellikle yoğun olduğu noktalarda maske denetimi gerçekleştirdi.
Maskesiz vatandaşlara ekipler ikazda bulunurken ikazı olan vatandaşlara ise cezai işlem uyguladı.
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