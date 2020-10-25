Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanına şiddet iddiası
Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanına şiddet ve hakaret ettikleri iddiasıyla bir anne ve kızı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 25.10.2020, 19:54 26.10.2020, 22:08
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Acil Servisi'ne gelen M.K. (42), kızı S.K'ya (22) iğne yaptırmak istedi.
Nöbetçi Doktor M.A'nın iğnenin yan etkisi olabileceğini ve uzman hekimden onay alınmasını gerektiğini söylemesi üzerine sinirlenip fenalık geçiren M.K, doktora tepki gösterdi. Daha sonra sinir krizi geçiren S.K. ise doktor M.A'ya saldırıp masasını dağıttı.
Güvenlik görevlilerince sakinleştirilen anne ve kızı, M.A'nın darp raporu alarak şikayetçi olması üzerine polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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