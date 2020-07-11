Kahramanmaraş'ta şehit polislerin resimleri duvara çizildi!

Elbistanlı şehit polis memurlarının resimleri, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’nin (TDP), 'Elbistan Polis Şehitlerini Anma Projesi' kapsamında bölge trafik istasyon amirliğinin istinat duvarına çizildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kadir Can Arslan, bir süren bir çalışma ile 8 şehit polisin resmini duvara çizdi.

Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri de, projeye, resimlerin çizildiği alanda düzenleme ve temizlik çalışması ile destek oldu.

Şehit polislerin resimlerinin ana yol kenarındaki bölge trafik istasyonu amirliği istinat duvarına çizerek, unutulmamalarını sağlamak istediklerini belirten Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Bilal Tekbıyık yaptığı açıklamada: “ Elbistan şehitlerimize olan saygı ve minnetimizi göstermek için böyle bir projeye imza attık. Projemiz kapsamında ressamımız ve gönüllü öğrencilerimizle birlikte sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yaklaşık bir aylık çalışma ile resimleri duvara çizdik. Projedeki amacımız, aziz şehitlerimiz hiçbir zaman unutulmasın ve gören her vatandaşımız birer fatiha okusun istedik. Başta ressam kardeşimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir aylık çalışma ile sekiz şehidin resmini çizen üniversite öğrencisi Kadir Can Arslan’da yaptığı açıklama şunları söyledi: “ Polis abilerimin isteği doğrultusunda şehit polislerimizin resmini duvara çizmek benim için gurur verici bir çalışmaydı. Çok özenle ve titizlikle yaptığım bir çalışma oldu. Başta resmini çizdiğim Elbistanlı şehit abilerim olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.”

Çalışmalara temizlik ve düzenleme çalışmaları ile destek olan lise öğrencilerinden Ömer Dağ ile Gülşen Karataş’ta şehitlerin resimlerinin çizildiği projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

HABER: ALİ ÖZTÜRK