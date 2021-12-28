Kahramanmaraş'ta tombalacılara baskın: 26 bin lira ceza kesildi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında tombala oynarken suçüstü yakalanan 20 şahsa toplam 26 bin 720 lira idari para cezası kesildi.
KAHRAMANMARAŞ 28.12.2021, 12:03
Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı İğde Mahallesindeki bir kahvehanede yaptığı şok denetimde, tombala oynandığını tespit etti. Tombala çekerken suçüstü yakalanan 20 şahsa kişi başı bin 336 TL olmak üzere toplam 26 bin 720 lira idari para cezası kesildi. Denetimde, 34 adet tombala kağıdı, 60 TL nakit para ve 120 adet de oyun puluna el konuldu. Kahvehane işletmecisine de 'kumar oynaması için yer ve imkan temin etmek' suçundan işlem yapıldı.
Jandarmanın bu yöndeki denetim ve uygulamalarının aralıksız olarak süreceği belirtildi.
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