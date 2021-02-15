Kahramanmaraş'ta yaralı posta güvercini tedavi altına alındı

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda fırın işletmecisi İsmail Kurt, iş yerine giren ve uçamayan yaralı haldeki güvercini fark etti.

Aç olduğunu anladığı güvercini besleyen Kurt, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek yaralı haldeki güvercini teslim aldı.

Yaralı güvercin, polis tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.