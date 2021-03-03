Kahramanmaraş Valiliği'nden yeni İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı!

Yeniden kontrollü normalleşme ve yerinde karar sürecinde,koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

1. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında, İlimizde Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı Üniversitelerdeki öğrenciler ile Milli Eğitim Bakan1ığına bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetini yüz yüze gerçekleştiren kamu veya özel eğitim kurumlarında, öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimizin eğitim-öğretim yılı içerisinde sağlık işkoluna bağlı kamu veya özel sağlık kuruluşlarında ( hastane, tıp merkezi vb.) yapacakları stajları ile diğer tüm iş kollarında (tekstil, motor, otomotiv, makine sanayi ve ticaret kuruluşları, muhasebe vb.) kamu ve özel kuruluşlarda yapmaları zorunlu stajlarını,maske kullanımı, fiziksel mesafenin korunması ve genel hijyen kurallarına uyulması koşuluyla yapmalarına,

2. İlimiz genelindeki yatılı bölge ortaokulları, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim okullarının pansiyonlarında, ilgili mevzuat hükümlerine göre salgına yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, öğrencilerin pansiyonlardan yararlanmalarının sağlanmasına,

3. “Taşıma Yoluyla Eğitime Erişime Yönetmeliği” hükümleri kapsamında taşınan öğrencilere, okul yemekhanelerinde salgına yönelik hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirlerin alınması kaydıyla, yemek hizmeti verilebilmesine,

4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

5. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

6. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

7. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

8. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.