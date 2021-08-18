Kahramanmaraş’ın İki Değeri Daha Tescillendi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin değerlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla Maraş Camekanı ile Maraş Rahlesi’ni tescilledi. Son ürünlerle birlikte tescil başvurusu kabul edilmiş ürün sayısı 18’e yükseldi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yöresel lezzetler ve el sanatlarının koruma altına alınması için tescil başvurularını sürdürüyor.
Son olarak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan yöresel iki el sanatının tescil başvurusu kabul edildi. “Maraş Camekanı” ve “Maraş Rahlesi” isimleriyle bilinen eserlerin tesciliyle, Kahramanmaraş’ta toplamda coğrafi işaret taşıyan ürün sayısı 18’e yükselmiş oldu.
Türk Patent Enstitüsü tarafından 16 Ağustos tarih ve 107 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayınlanan eserler şehrin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı. Bültende, ince işçilik gerektiren ve geleneksel süslemelerle özgün çizgiler taşıyan iki eser hakkında, “Dulkadiroğlu Beyliği döneminden bu yana devam eden gelenekler olduğu ve 15. yüzyıla tarihlendirildiği” bilgileri ile yapım aşamalarındaki teknik bilgiler ve kullanım alanları yer alıyor.
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