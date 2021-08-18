Kahramanmaraş’ın İki Değeri Daha Tescillendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin değerlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla Maraş Camekanı ile Maraş Rahlesi’ni tescilledi. Son ürünlerle birlikte tescil başvurusu kabul edilmiş ürün sayısı 18’e yükseldi

KAHRAMANMARAŞ 18.08.2021, 13:21 18.08.2021, 13:25
Kahramanmaraş’ın İki Değeri Daha Tescillendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yöresel lezzetler ve el sanatlarının koruma altına alınması için tescil başvurularını sürdürüyor.

Son olarak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan yöresel iki el sanatının tescil başvurusu kabul edildi. Maraş Camekanı ve “Maraş Rahlesi” isimleriyle bilinen eserlerin tesciliyle, Kahramanmaraş’ta toplamda coğrafi işaret taşıyan ürün sayısı 18’e yükselmiş oldu.

Türk Patent Enstitüsü tarafından 16 Ağustos tarih ve 107 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayınlanan eserler şehrin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı. Bültende, ince işçilik gerektiren ve geleneksel süslemelerle özgün çizgiler taşıyan iki eser hakkında, “Dulkadiroğlu Beyliği döneminden bu yana devam eden gelenekler olduğu ve 15. yüzyıla tarihlendirildiği” bilgileri ile yapım aşamalarındaki teknik bilgiler ve kullanım alanları yer alıyor.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #Maraş Camekanı #rahle #Dulkadiroğlu #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 18 Ağustos 2021
İmsak 04:05
Güneş 05:37
Öğle 12:43
İkindi 16:30
Akşam 19:39
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 1 3
2. Altay 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Karagümrük 1 3
6. Alanyaspor 1 3
7. Fenerbahçe 1 3
8. Konyaspor 1 3
9. Antalyaspor 1 1
10. Göztepe 1 1
11. Hatayspor 1 1
12. Kasımpaşa 1 1
13. Gaziantep FK 1 0
14. Adana Demirspor 1 0
15. Başakşehir 1 0
16. Sivasspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Kayserispor 1 0
19. Rizespor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 1 3
2. Eyüpspor 1 3
3. Bandırmaspor 1 3
4. Menemenspor 1 3
5. Manisa FK 1 3
6. Balıkesirspor 1 3
7. Adanaspor 1 1
8. Altınordu 1 1
9. Ankara Keçiörengücü 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Bursaspor 1 1
12. Tuzlaspor 1 1
13. Samsunspor 0 0
14. İstanbulspor 1 0
15. Boluspor 1 0
16. Gençlerbirliği 1 0
17. Erzurumspor 1 0
18. Denizlispor 1 0
19. Kocaelispor 1 0
Takımlar O P
1. M. United 1 3
2. Chelsea 1 3
3. Liverpool 1 3
4. West Ham 1 3
5. Everton 1 3
6. Brentford 1 3
7. Watford 1 3
8. Brighton 1 3
9. Leicester City 1 3
10. Tottenham 1 3
11. Aston Villa 1 0
12. Burnley 1 0
13. Man City 1 0
14. Wolverhampton 1 0
15. Newcastle 1 0
16. Southampton 1 0
17. Arsenal 1 0
18. Crystal Palace 1 0
19. Norwich City 1 0
20. Leeds United 1 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Barcelona 1 3
4. Atletico Madrid 1 3
5. Valencia 1 3
6. Cádiz 1 1
7. Levante 1 1
8. Mallorca 1 1
9. Real Betis 1 1
10. Athletic Bilbao 1 1
11. Elche 1 1
12. Espanyol 1 1
13. Granada 1 1
14. Osasuna 1 1
15. Villarreal 1 1
16. Celta de Vigo 1 0
17. Getafe 1 0
18. Real Sociedad 1 0
19. Deportivo Alaves 1 0
20. Rayo Vallecano 1 0