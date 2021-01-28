Kahramanmaraş’ın Mutfak Kültürü Bu Müzede Yaşıyor
Kahramanmaraş’ın mutfak kültürünü gelecek nesillere aktaran Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi, Kahramanmaraş Turizmine de çok büyük katkılar sağlıyor.
Pandemi öncesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak merkezi haline gelen Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi, pandemi kuralları çerçevesinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Mutfak Müzesi’nin Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürü için önemli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili bir konuşma yaptı.
Başkan Okay, tarihi konak restorasyon projelerinin ilki olan Mutfak Müzesi’nin Kahramanmaraş’ta en çok ziyaret edilen tarihi alanlardan olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş’ın turizmde alternatif bir alana kavuştuğunu aktaran Başkan Okay, şunları aktardı: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin gelişmesi ve kalkınması adına birçok projeye imza attık. Bu projelerin başında da turizm konusu gelmektedir. Turizmi geliştirmek adına da ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmaya karar verdik. Mutfak Müzesi projemizde bu şekilde ortaya çıktı. İlçemizde bulunan tarihi konakların restore edilmesi ile ilgili çalışmalara başladık. İlk restore ettiğimiz konağımızı da mutfak müzesi olarak faaliyete geçirdik. Bu müzemiz çok büyük ilgi gördü. Pandemi sürecinden önce yoğun bir ziyaret söz konusuydu. Ancak şuanda pandemi kurallarının imkan verdiği ölçüde mutfak müzemiz ziyaret edilmektedir. Kahramanmaraş’ın mutfak kültürünü yaşatan bu konağımızın ziyaret edilmesini tavsiye ediyorum.”
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