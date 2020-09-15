Kahramanmaraşlı Gazeteci Lütfi Yıkan Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş basınımızın değerli temsilcisi Gazeteci Lütfi Yıkan hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ 15.09.2020, 21:37 16.09.2020, 12:13
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Kahramanmaraşlı Gazeteci Lütfi Yıkan Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır gazetecilik yapan Lütfi Yıkan hayatını kaybetti. 

Kahramanmaraşlı gazeteci Lütfi Yıkan beyin kanaması sonucu hayata gözlerini yumdu. 

Aksu TV ailesi olarak merhuma Rabbimiz’den rahmet, ailesine ve yerel basınımıza başsağlığı dileriz.

#Kahramanmaraş #gazetecilik #Lütfi Yıkan
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