Kahramanmaraşlı kuyumcular İtalyan tasarımcıdan eğitim aldı!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi Projesi kapsamında, KOBİ’lerin tasarım kapasitelerini geliştirmek amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü’nde bulunan Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi’nde, 5 günlük El Tasarımı Eğitimi düzenlendi.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa yürütülen proje, kuyumculuk ve mücevherat sektörü̈ özelinde, imalat sanayinin dönüşümüne ve küresel değerler zincirinde daha üst seviyelere çıkmasına katkı sağlanması hedefliyor.

Avrupa Tasarım Enstitüsü eğitmeni, Kıdemli Uzman Maria Grazia Rodi tarafından verilen eğitim, 18 KOBİ temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tasarım sürecinin ve farklı çizim tekniklerinin uygulamalı olarak anlatıldığı eğitim sonucunda, mücevher tasarımı kapasitelerini geliştiren katılımcılar, aynı zamanda özgün ve modern tasarımlar ortaya koydular.

5 gün süren eğitim sonunda katılımcılar, sertifikalarını Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz ve Eğitmen Maria Grazia Rodi’nin elinden aldı.

Kahramanmaraş kuyumculuk ve mücevher sektörünün ulusal ve uluslararası pazarda hak ettiği yeri bulmasına olanak sağlayacak ve rekabet gücünü̈ arttıracak pek çok faaliyeti içeren Proje, “Merkezin Hizmet Altyapısının Oluşturulması ve Merkezin Analiz ve Test Laboratuvarının Akreditasyonunun Desteklenmesi” ve “KOBİ Kapasite Arttırma Hizmetlerinim Geliştirilmesi ve Sunulması” bileşenlerinden oluşuyor.

Kahramanmaraş̧ Altın ve Mücevher Merkezi Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştiriliyor.

Muhabir: Gökhan Çalı