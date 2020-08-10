Kahramanmaraşlı Özel Harekat Polis Memuru Osman Gül Hakkari'de şehit oldu!
Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit olurken Şehit olan Polislerden Özel Harekat Polis Memuru Osman GÜL’ ün Kahramanmaraşlı olduğu öğrenildi.
KAHRAMANMARAŞ 10.08.2020, 09:15 10.08.2020, 09:26
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi. Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit düşerken şehitlerden Osman GÜL’ün Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi Şehitlerin cenazeleri bugün düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
Şehidimizin şehadet haberi sabah saaatlerinde ailesine İlçe Kaymakamımız ve tarafımızca verilmiştir.
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