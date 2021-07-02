Kahramanmaraşlı Özge Alan’ın büyük başarısı! LSG’de 500 tam puan aldı!
1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınavda, 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bunlardan biride Kahramanmaraşlı Özge Alan oldu.
Öğretmen Hasan ve Melek Alan çiftinin en büyük çocuğu Özge Alan, LGS'de tüm soruları çözerek 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin arasından Türkiye birincisi oldu.
Liseye Geçiş Sistemi sınavına katılan bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Tüm Türkiye’de 97 öğrenci tüm sorulara doğru cevap verdi. Tam puan alan öğrencilerden biride Yunus Emre Ortaokul öğrencisi Özge Alan dı.
Kahramanmaraş Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Özge Alan, Türkiye birinciliğinin gurur verici olduğu söyledi.
İlk tercihinin İstanbul Erkek Lisesi olacağını belirten Alan, "Türkiye birincisi olmak çok güzel bir duygu, gurur veriyor insana. Pandeminin belli bir etkisi oluyor ama bunu hocalarımız büyük ölçüde gidermeye, bize bunun farkını hissettirmemeye çalıştılar. LGS sürecinde disiplin çok önemli" diye konuştu.
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|60
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|40
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|40
|38
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|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
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|34
|70
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|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
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|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
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|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
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|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30