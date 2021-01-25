Kahramanmaraş’ta 2021 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları belirlendi
Kahramanmaraş Valiliği, 2021 yılında Kahramanmaraş için belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüş alanları ile ilgili basın duyurusu yayımladı.
Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada, 2021 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları şu şekilde düzenlendi:
HAFIZ ALİ EFENDİ MEYDANI (MÜFTÜLÜK MEYDANI) DULKADİROĞLU:
Toplantı Alanı: Hafız Ali Efendi Meydanı
Yürüyüş Güzergâhı: Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinden, Şelale Park Kavşağı’ndan, Trabzon Bulvarını takiben Hafız Ali Efendi Meydanına kadar.
TCDD GAR MEYDANI DULKADİROĞLU:
Toplantı Alanı: TCDD Gar Meydanı
Yürüyüş Güzergâhı: Gar Kavşağı ve Gar Caddesi üzerinden, TCDD Gar Meydanı önündeki toplanma alanına kadar.
ONİKİŞUBAT STADI KAVŞAĞI ONİKŞUBAT:
Toplantı Alanı: Onikişubat Stadı Kavşağı
Yürüyüş Güzergâhı: Kuddusi Baba Bulvarı üzerinden, Stad Kavşağı toplantı alanına kadar.
HANEFİ MAHÇİÇEK STADI YANI DULKADİROĞLU:
Toplantı Alanı: Hanefi Mahçiçek Stadı yanı
Yürüyüş Güzergâhı: İlahiyat Caddesi üzerinden, 21047. Sokak üzerinde bulunan Hanefi Mahçiçek Stadı giriş kapısından girerek Stad yanı toplantı alanına kadar.
KILAVUZLU PARKI ARKASI ONİKŞUBAT:
Toplantı Alanı: Kılavuzlu Parkı arkası
Yürüyüş Güzergâhı: Kılavuzlu Baraj Yolu üzerinden, Kılavuzlu Parkı ile Nehir arasında bulunan Kılavuzlu Parkı arkası toplantı alanına kadar.
KILAVUZLU PARKI ÖNÜ ONİKİŞUBAT:
Toplantı Alanı: Kılavuzlu Parkı önü
Yürüyüş Güzergâhı: Kılavuzlu Baraj Yolu üzerinden, Kılavuzlu Parkının Şehir istikametine göre gelişte ikinci kapı önünden itibaren Kılavuzlu Parkı önü toplantı alanına kadar.
DOĞUKENT HALI SAHA ÖNÜ DULKADİROĞLU:
Toplantı Alanı: Doğu Kent Halı Saha önü
Yürüyüş Güzergâhı: Vezir Hoca Bulvarı üzerinden, Doğu Kent Halı Saha önüne kadar.
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