Kahramanmaraş’ta 2021 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları belirlendi

Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada, 2021 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları şu şekilde düzenlendi:

HAFIZ ALİ EFENDİ MEYDANI (MÜFTÜLÜK MEYDANI) DULKADİROĞLU:

Toplantı Alanı: Hafız Ali Efendi Meydanı

Yürüyüş Güzergâhı: Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinden, Şelale Park Kavşağı’ndan, Trabzon Bulvarını takiben Hafız Ali Efendi Meydanına kadar.

TCDD GAR MEYDANI DULKADİROĞLU:

Toplantı Alanı: TCDD Gar Meydanı

Yürüyüş Güzergâhı: Gar Kavşağı ve Gar Caddesi üzerinden, TCDD Gar Meydanı önündeki toplanma alanına kadar.

ONİKİŞUBAT STADI KAVŞAĞI ONİKŞUBAT:

Toplantı Alanı: Onikişubat Stadı Kavşağı

Yürüyüş Güzergâhı: Kuddusi Baba Bulvarı üzerinden, Stad Kavşağı toplantı alanına kadar.

HANEFİ MAHÇİÇEK STADI YANI DULKADİROĞLU:

Toplantı Alanı: Hanefi Mahçiçek Stadı yanı

Yürüyüş Güzergâhı: İlahiyat Caddesi üzerinden, 21047. Sokak üzerinde bulunan Hanefi Mahçiçek Stadı giriş kapısından girerek Stad yanı toplantı alanına kadar.

KILAVUZLU PARKI ARKASI ONİKŞUBAT:

Toplantı Alanı: Kılavuzlu Parkı arkası

Yürüyüş Güzergâhı: Kılavuzlu Baraj Yolu üzerinden, Kılavuzlu Parkı ile Nehir arasında bulunan Kılavuzlu Parkı arkası toplantı alanına kadar.

KILAVUZLU PARKI ÖNÜ ONİKİŞUBAT:

Toplantı Alanı: Kılavuzlu Parkı önü

Yürüyüş Güzergâhı: Kılavuzlu Baraj Yolu üzerinden, Kılavuzlu Parkının Şehir istikametine göre gelişte ikinci kapı önünden itibaren Kılavuzlu Parkı önü toplantı alanına kadar.

DOĞUKENT HALI SAHA ÖNÜ DULKADİROĞLU:

Toplantı Alanı: Doğu Kent Halı Saha önü

Yürüyüş Güzergâhı: Vezir Hoca Bulvarı üzerinden, Doğu Kent Halı Saha önüne kadar.