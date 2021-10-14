Kahramanmaraş’ta asayiş uygulamaları!

Bu anlamda asayiş büro amirliğine bağlı ekipler, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.

Gün boyu süren denetimler metruk binalar, park-bahçeler, okul önü ve çevreleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, umuma açık eğlence yerleri, otogar/terminal girişleri ile havaalanı güzergahlarında yapıldı.