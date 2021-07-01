Kahramanmaraş’ta çocuk istismarına karşı ses yükselttiler!
Son dönemde gündemden düşmeyen çocuk istismarı ve kadınlara yönelik fiziksel ve cinsel şiddete dikkat çekmek için bir araya geldiler.
KAHRAMANMARAŞ 01.07.2021, 17:20 01.07.2021, 20:41
Sosyal medyada bir araya gelen grup demokrasi meydanında toplandı. 1 dakikalık oturma eylemi yapan grup balonların üzerine istismara uğrayan çocukların isimlerini yazarak balonları havaya bıraktı.
Grup Adına Açıklama Yapan Emine Saçak, “istismar yapan herkesin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.
“Ninnilerle büyüttüğümüz çocukları tacizcilerle büyütmek istemiyoruz” diyen Emine Saçak, Konuşmasında elmalı davasında yaşanan olaylara da değindi. Muhabir: Gökhan Çalı
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