Kahramanmaraş'ta düğünde çocuğun vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

İlçeye bağlı Koçovası Mahallesindeki düğünde rasgele ateş açılması sonucu 3 yaşındaki Sidar Fırat'ın ölümüyle alakalı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Afşin Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

- Olay

İlçeye bağlı Kaşanlı Mahallesi'nde yaşayan Fırat ailesi, önceki gün çocukları Sidar Fırat (3) ile Koçovası Mahallesi'ndeki yakınlarının düğününe katılmış, burada açılan ateş sonucu Sidar ölmüş, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.