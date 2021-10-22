Kahramanmaraş’ta faciaya ramak kala!

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi Turgut Özel Bulvarı üzerinde M.G’nin kullandığı 46 LZ 600 plakalı hafif ticari araçla üniversite istikametinden kent merkezine doğru seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki elektrik panosuna ardından ise park halindeki araca çarparak şarampolde düştü. Kazaya görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü M.G. ile yolcu konumundaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.