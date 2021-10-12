Kahramanmaraş’ta gençlere AFET Eğitimi verildi!
Türk kızılayı Kahramanmaraş şube başkanlığı tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve AFAD Kahramanmaraş İl Müdürlüğünün katkılarıyla Sütçü İmam Üniversitesinde AFET Okur Yazarlığı ve Gençlik Çalıştayı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 12.10.2021, 15:15 12.10.2021, 18:14
Programa İl müdürleri, afet yönetimi uzmanları, yetkililer ve öğrenciler katılırken afet durumunda yapılması gerekenler ve müdahale araçları anlatıldı.
Program sonunda aksu Haber’e açıklamalarda buluna AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun, amaçlarının gençleri afet gönüllüğüne yöneltmek olduğunu söyledi.
Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şube Müdürü Mustafa Bal ise katılımcılara teşekkür etti.
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