Kahramanmaraş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Demircilik Mahallesi mevkiinde H.K yönetimindeki otomobille seyir hainde iken karşı yönden gelen S.S. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücülleri ile yanlarında bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarında sıkışan sürücüler kurtarma ekipleri tarafından otomobillerinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ola yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücülerin sağlık durumları ciddiyetini korurken, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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