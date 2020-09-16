Kahramanmaraş'ta K plakalı araçlarda denetim!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerden şehir merkezine toplu taşıma hizmeti veren K plakalı araçlarda denetimi devam ediyor.

KMBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Koronavirüs (Covid19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgeleri ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları kapsamında ilçelerden ve mahallelerden şehir merkezine toplu taşıma hizmeti veren K plakalı araçlarda ayakta yolcu taşınmaması, temizlik, hijyen kurallarına uyulması, araçlarda el dezenfektanı bulundurulması, sosyal mesafeye uyulması, maskesiz seyahat edilmemesi gibi konularda vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve riske edilmemesi için denetim ve kontrolleri sürekli olarak yapılıyor.