Kahramanmaraş’ta kırsal mahalle yolları yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından devam eden çalışmalarla kırsal mahalle yolları yenileniyor. Ekipler, Dulkadiroğlu ilçesi Mamaraş Mahallesi’ne 1 kilometre uzunluğa ve 10 metre genişliğinde yol yapımı gerçekleştiriyor. Bölgeye yeni kazandırılan hat, Amatem Hastanesi ve Yenişehir Devlet Hastanesi arasındaki ulaşımı sağlayacak. Onikişubat ilçesi Dadağlı ve Hacıağalar bağlantı yolunda ise deforme olan yolda başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Filler serme sıkıştırma uygulamalarının ardından sıcak asfaltla kaplanacak olan 2 kilometre uzunluğa sahip bağlantı yolu, bölge mahallelerinin ana arterlere ulaşımını sağlayacak. Pazarcık ilçesi Armutlu - Çiçekalan - Tetirlik mahalleleri grup yolu çalışmanın sürdüğü diğer adreslerden biri oldu. Filler serme sıkıştırma uygulamalarının gerçekleştirildiği grup yolu, sıcak asfalt çalışmasının ardından trafiğe açılacak.

MAHALLELERİMİZ DAHA ULAŞILABİLİR OLACAK

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizde ulaşımın sürekliliği ve iyileştirilmesi adına hem merkezde hem kırsal mahallelerimizde yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları ve Büyükşehir 2021 Yatırım Programı çerçevesinde mahallelerimizi daha ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Program dâhilinde ihtiyaçlarını ve önceliklerini tespit ettiğimiz yollarımızda çalışmalarımız devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.