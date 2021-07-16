Kahramanmaraş’ta korkutan yangın!

Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, elyaf balyalarının olduğu bölümde çıktığı tespit edilen yangına müdahale etti.



Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürülen yangın hasara neden oldu.



Öte yandan çevredekilerin, güneş ve sıcaktan etkilenen bir itfaiye personeline şemsiye açtığı ve su ikram ettiği görüldü.