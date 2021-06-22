Kahramanmaraş’ta Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları güçlendiriliyor

‘Meslekî ve Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi’ kapsamında Kahramanmaraş genelindeki 18 okulumuzda akademik, sanatsal, kültürel, sportif, teknik ve yapısal çalışmalar devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 22.06.2021, 18:03
Kahramanmaraş’ta Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları güçlendiriliyor

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılında başlatılan ve ülke genelinde meslekî ve teknik eğitim kurumları arasındaki kalite farklılıklarını gidermeyi, meslekî ve teknik eğitime erişimi artırmayı ve daha iyi bir meslekî ve teknik eğitim imkânı sunmayı amaçlayan “Meslekî ve Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında Kahramanmaraş’taki 18 meslekî ve teknik lisede proje çalışmaları devam ediyor.

Projeye dâhil edilen okullar, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin yoğun olarak öğrenim gördüğü, devamsızlık, sınıf tekrarı,  örgün eğitim dışına çıkma oranlarının diğer okullara oranla daha yüksek olduğu; spor salonu, konferans salonu, Z kütüphane, müzik odası, tasarım beceri atölyesi (TBA) vb. mekânları olmayan okullar arasından Bakanlık tarafından belirlendi.

Kahramanmaraş’tan bu projeye dâhil edilen 18 okulda çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Bu okulların 13’ünde yeni kütüphane kuruldu ve 5’inde ise kütüphane yenilenmesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında 18 okullara toplamda 7464 kitap dağıtımı yapıldı.

“Meslekî ve Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi’nin alt projesi olan “1000 Okul İyileştirme Projesi” kapsamında 180 “Proje Farkındalığını Artırmak ve Bilgilendirme Eğitimi” düzenlendi ve bu eğitimlere 180 okul yöneticisi ile 1253 öğretmen katıldı.

“Meslekî ve Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi’nin bir diğer alt projesi olan “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi” kapsamında 317 öğrenci ile birlikte 176 aile ziyaret edildi. Ayrıca bu kapsamda il genelinde resim ve müzik alanlarında iki ay boyunca çevrim içi eğitimler düzenlendi. Bu eğitimler sonunda gerçekleştirilen yarışma sonucunda resim ve müzik alanlarında il birincileri belirlendi.

#Meslekî ve Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi #Kahramanmaraş
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