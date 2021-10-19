Kahramanmaraş'ta meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 19.10.2021, 21:30 20.10.2021, 11:26
Kahramanmaraş'ta meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun Narlı Mahallesi mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki Z.A'nın üst aramasında, meyve suyu kutusuna gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

#Kahramanmaraş #uyuşturucu #AksuTV #AksuTVHaber
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