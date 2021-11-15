Kahramanmaraş’ta şehir okumaları etkinliği başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği protokolü çerçevesinde önemli bir proje daha hayata geçiyor. Şehir Okumaları ve Buluşmaları adı verilen proje kapsamında; Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Pazarcık ve Türkoğlu başta olmak üzere 9 ilçedeki Millet Konakları ve kütüphanelerde öğrencilerle bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Şehrin edebi birikimini zenginleştirmek ve genç kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen projede, Türkiye’nin fikir ve sanat sahasındaki önemli şahsiyetlerin eserleri okunacak ve değerlendirmeler yapılacak. Uzman isimlerle panel, konferans ve gezi etkinliklerinin de gerçekleştirileceği etkinliklerde okunacak ilk kitaplar belirlendi.

İki Münevver: Yunus Emre ve Mehmet Akif

2021 yılının Türk Edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre ve Mehmet Akif yılı ilan edilmesi dolayısıyla ilk mütalaalar da bu iki portre üzerinde gerçekleştirilecek. Okuyucular için 2’si Yunus Emre, 2’si Mehmet Akif olmak üzere toplamda 4 kitap belirlendi. İki önemli şahsiyeti farklı perspektiflerle ele alan kitaplar, kentin 9 ilçesindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlerine ve öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edildi.