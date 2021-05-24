Kahramanmaraş'ta temizlik görevlisinden insanlık dersi

Belediye Temizlik İşler Müdürlüğü’nde görev yapan Kürşat Meşe, kaldırımda temizdik yaptığı sırada içerisinde para ve kredi kartlarının olduğu cüzdanı buldu. Cüzdanı yerden almasıyla birlikte durumu belediye yetkililerine bildirdi.

Belediye yetkilileri ile birlikte yapılan arama sonucu cüzdanı sahibine ulaştıran Kürşat Meşe, insanlık görevini yerine getirdiği söyledi.